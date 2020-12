Mercato – Un’asta per Nainggolan: l’Inter ascolta le proposte di 3 club italiani

Uno di quei calciatori che potrebbe garantire all’Inter un buon bottino in vista della prossima sessione di calciomercato è sicuramente Radja Nainggolan. Il centrocampista belga in Italia continua ad avere un ottimo seguito di estimatori pronti a scommettere ancora su di lui in mezzo al campo. Il vero nodo alla sua cessione è rappresentato dalla difficile situazione economica causata dalla pandemia che comprensibilmente non sta risparmiando nessuna società.

Così, da potenziale incasso da reinvestire, Nainggolan potrebbe essere più utilizzato dall’Inter come merce di scambio. Si è già parlato della possibilità di un affare con il Cagliari disposto a sacrificare Pavoletti, anche se dalla formazione sarda a Milano piace pure il giovane difensore Carboni. Stando poi a quanto scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, negli ultimi tempi anche Sassuolo e Fiorentina si sono dette interessate al calciatore.

Nel caso dei viola, un nome che potrebbe tornare utile ad Antonio Conte è quello di Nikola Milenkovic, difensore che però ha una valutazione di circa 40 milioni di euro. Più semplice invece poter trattare scambi con il Sassuolo, dove il talento che potrebbe interessare al club nerazzurro certamente non manca all’interno della rosa allenata da Roberto De Zerbi. Qualora per Nainggolan dovessero arrivare offerte per la cessione a titolo definitivo, l’Inter potrebbe ‘accontentarsi’ di una proposta da 10 milioni di euro.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<