Nuovo affare alla Dimarco: UFFICIALE l’addio dall’Inter

Nonostante il calciomercato in Italia si sia chiuso lo scorso 3 febbraio, in altri paesi esteri la finestra invernale non si è ancora esaurita. Ed è per questa ragione che per molti club italiani, tra cui proprio l’Inter, il mercato in uscita risulta ancora particolarmente attivo.

Lo stesso club nerazzurro nelle scorse ore ha ufficializzato la cessione di uno dei suoi giovani talenti. A comunicarlo è stato il San Gallo, club della prima divisione svizzera che ha accolto tra le proprie fila il classe 2005 Enoch Owusu. L’attaccante, di cui negli ultimi anni si è parecchio sentito parlare, è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto.

Il calciatore aveva giocato in prestito al Novara la prima metà di stagione, salvo poi rompere l’accordo lo scorso 3 febbraio e rientrare solo per pochi giorni alla base nerazzurra. Da qui la possibilità di firmare immediatamente per il San Gallo, con cui inizialmente verrà aggregato alla formazione U21, e tentare una nuova esperienza di livello in Svizzera.

Questo il comunicato del club: “Il giocatore offensivo Enoch Owusu viene ceduto in prestito dall’Inter. Il ventenne prenderà sicuramente parte agli allenamenti dei professionisti e inizialmente giocherà nella squadra Under 21 dell’FC St. Gallen 1879. L’FCSG ha un’opzione di acquisto”.

Stando alle prime indiscrezioni, qualora il San Gallo decidesse di esercitare entro la fine della stagione il diritto di riscatto per Owusu, l’Inter manterrebbe il 50% sulla futura rivendita. Già in passato il club nerazzurro ha realizzato operazioni simili in uscita per valorizzare al meglio i propri talenti. Uno dei migliori esempi è Federico Dimarco, transitato al Sion nei primi anni di carriera per una stagione per farsi le ossa.