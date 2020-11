Nuovo infortunio per Nainggolan: l’addio all’Inter è sempre più vicino. La posizione di Zhang

Radja Nainggolan non sarà disponibile per la sfida di questo pomeriggio in programma contro il Sassuolo. Il centrocampista belga infatti ha accusato un affaticamento al soleo della gamba destra.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Ninja non è comunque una priorità tecnico-tattica per Conte e il suo addio nella finestra invernale di mercato è sempre più probabile.

Finora il tecnico nerazzurro lo ha utilizzato con il contagocce, in estate è stato ad un passo da tornare a Cagliari e sembra non esserci spazio per lui all’Inter. La volontà di Zhang rimane la stessa: Nainggolan dovrà lasciare l’Inter a titolo definitivo.

