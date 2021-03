The Times – Due obiettivi dell’Inter scaldano il mercato: Wijnaldum al Barcellona, De Paul sulla lista di Klopp

A pochi mesi dalla riapertura del calciomercato, in una sessione che inevitabilmente sarà condizionata anche da Europeo e Copa America, ecco che iniziano a circolare le prime voci sui prossimi trasferimenti. In particolare, questa mattina nell’edizione della domenica, il The Times ha rivelato due possibili bombe pronte ad esplodere da un momento all’altro. Il tabloid inglese, infatti, ha anticipato due movimenti che potrebbero andare in scena nel corso della prossima estate: due centrocampisti entrati pochi mesi fa nel mirino dell’Inter.

Si tratta di Georginio Wijnaldum e Rodrigo De Paul, i cui destini sembra possano incrociarsi. Da una parte il calciatore olandese, per il quale è stato svelato un pre-accordo che avrebbe già raggiunto con il Barcellona per il trasferimento a costo zero il prossimo giugno. Dall’altra l’argentino dell’Udinese, individuato da Jurgen Klopp come sostituito ideale per rimpiazzare Wijnaldum sulla linea mediana del Liverpool. De Paul effettivamente non ha mai nascosto negli ultimi tempi di voler provare una sfida più eccitante e se dovessi realmente palesarsi l’opportunità di andare in un club del genere difficilmente se la lascerà sfuggire.

