Un candidato in meno nella corsa per sostituire Skriniar. Secondo quanto scrive il Mundo Deportivo, è destinato a sfumare uno degli obiettivi chiamati a compensare il pesante vuoto che lascerà in estate il difensore slovacco. Stiamo parlando di Iñigo Martínez, per il quotidiano spagnolo vicinissimo a firmare con il Barcellona.

Il centrale dell’Athletic Bilbao, con il contratto in scadenza a fine giugno, nell’ultimo periodo è stato in orbita nerazzurra, sia per essere un profilo apprezzato dalla dirigenza sia per la condizione contrattuale favorevole. Ma dopo aver ricevuto offerte da Inter, Napoli e Atletico Madrid, il 31enne spagnolo avrebbe espresso la sua volontà: vestire la maglia azulgrana. Nulla da fare, dunque, per le altre pretendenti. O almeno, per il momento. Perché il Barça è ancora invischiato nei problemi legati al Fair Play finanziario che lo affliggono da tempo e, se non riuscirà a trovare una soluzione, non è scontato che possa ingaggiare Iñigo Martínez. E allora l’Inter, insieme alle altre squadre interessate, resta lo stesso alla finestra.