Il futuro di Inzaghi sulla panchina dell’Inter è piuttosto incerto, si sa. Le 9 sconfitte in 27 giornate di campionato sono un macigno difficilmente digeribile dalla dirigenza e quindi, a meno di particolari exploit in Champions, secondo La Gazzetta dello Sport, il percorso di Simone in nerazzurro al termine della stagione potrebbe giungere al capolinea. Il divorzio tra Conte e il Tottenham apre a un clamoroso ritorno, ma non mancano le eventuali alternative.

CONTE BIS – Antonio ha abbandonato il mondo interista in malo modo: sbattendo la porta da campione d’Italia e pretendendo (ottenendola) una buonuscita da 14,3 milioni lordi. Le motivazioni? Squadra non più così competitiva viste le cessioni all’orizzonte e l’impossibilità di spendere cifre importanti sul mercato, come invece accaduto nelle sessioni precedenti (acquistati Lukaku, Hakimi, Barella, Eriksen ecc…). Ed è proprio questa una delle ragioni che rende complicato il ritorno di Conte sulla panchina nerazzurra: sarà disposto a convivere con una situazione molto simile a quella che l’ha portato ad andarsene? E dall’altra parte, l’Inter è pronta ad accoglierlo nuovamente a braccia aperte (tenendo pure conto dello stipendio richiesto)?

LE ALTERNATIVE: DE ZERBI IL PREFERITO – Sempre secondo la rosea, l’attuale tecnico del Brighton sarebbe il preferito di Marotta, Ausilio e Baccin. I risultati eccellenti e il gioco della sua squadra hanno conquistato la dirigenza interista (ma non solo…). L’ex Sassuolo sarebbe il profilo ideale, per età, stipendio e filosofia calcistica. Ma i Gabbiani difficilmente lo lasceranno andare a cuor leggero, e anche diverse big di Premier stanno pensando a un suo possibile ingaggio. Le altre alternative sono Simeone, il sogno di molti tifosi nerazzurri, che – come ammesso in passato dallo stesso Cholo – prima o poi è destinato ad allenare l’Inter, e Thiago Motta, l’ex che sta crescendo e impressionando per quanto fatto dal suo Bologna.

Il futuro della panchina interista è ancora nelle mani di Inzaghi: con un gran finale di stagione può guadagnarsi la riconferma (il suo contratto scade nel 2024). Ma in caso contrario, tutto è possibile: dal Conte Bis alla suggestione De Zerbi.