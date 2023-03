Gli occhi nerazzurri sono puntati al futuro. Dopo la doppia visita di Baccin, prima al Maradona nella gara con l’Inghilterra e poi nella trasferta di Malta, per osservare da vicino Mateo Retegui, la dirigenza interista è al lavoro per visionare un altro obiettivo di mercato, Tommaso Baldanzi.

Il classe 2003, che tanto piace al club di Viale della Liberazione, scenderà in campo stasera nella partita dell’Italia Under 21 con l’Ucraina. Nel match di Reggio Calabria, come accaduto con la Nazionale maggiore, ci saranno dei rappresentati della società nerazzurra per ammirare dal vivo le qualità del talentino dell’Empoli. Baldanzi è ritenuto un profilo molto interessante: sia per la giovane età sia per un possibile impiego tattico, che permetterebbe la “variante” del 3-4-1-2 al quasi inamovibile 3-5-2 di Inzaghi (ammesso che sarà ancora l’allenatore dell’Inter…).

I rapporti con il club toscano sono ottimi: le operazioni Asllani e Satriano lo dimostrano. Chissà che in estate l’intesa tra le due società non porti a un nuovo capitolo… delle trattative in comune e della carriera di Baldanzi.