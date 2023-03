Inter, ritorno di fiamma per Dybala: in estate bastano 20 milioni

Quello tra l’Inter e Dybala doveva essere il grande matrimonio dell’estate scorsa. L’argentino, dopo aver lasciato la Juventus da svincolato, sembrava destinato a ritrovare Marotta a Milano. Tuttavia la volontà di dare una seconda possibilità a Correa e, soprattutto, il ritorno di Lukaku, hanno chiuso in faccia la porta a la Joya, che si è poi accasato alla Roma. L’idea però non sembra tramontata del tutto, anzi: in estate potrebbe esserci il secondo capitolo della telenovela.

Secondo Tuttosport infatti, come ventilato già ad agosto da diversi addetti ai lavori, la clausola rescissoria di soli 20 milioni voluta dall’argentino servirebbe proprio a questo: liberarlo dopo solo un anno per accasarsi altrove, possibilmente proprio all’Inter.

Probabilmente Marotta se lo sogna la notte, visto quanto poi combinato in coppia da Lukaku e Correa, tra infortuni e rendimento sottotono. All’Inter uno come Dybala, che dia fantasia e in grado di saltare l’uomo, manca moltissimo. Ecco perché il Piano A per rimpiazzare Correa, che a prescindere da chi allenerà l’Inter verrà piazzato altrove, sarebbe ancora l’ex Juve. La Roma ha la possibilità di blindarlo ed evitare la clausola alzando l’ingaggio da 3,8 milioni a 6. Ma la volontà del giocatore e soprattutto l’andamento della corsa Champions, potrebbero risultare fattori decisivi.