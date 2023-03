Ts – Baldanzi è il profilo giusto: Inter pronta a trattare con l’Empoli

Difficile non essere a positivi circa un eventuale acquisto di Baldanzi. L’unico dubbio potrebbe essere legato ai costi dell’operazione, con il rischio di dover sborsare una cifra elevata per un giocatore molto giovane. D’altro canto, i grandi talenti vanno pagati, e Baldanzi è uno di questi. Lo sta dimostrando in questa sua prima stagione di Serie A. E vista la giovanissima età, i margini di crescita sono ancora molto ampi.