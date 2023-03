Gds – L’Inter ha una nuova idea per l’attacco: piace Aubameyang

La carriera di Aubameyang è costellata di grandi club che hanno puntato su di lui. Ultimamente il gabonese sembra non riuscire a brillare come in passato, ma il suo talento rimane indiscutibile. Per l’Inter potrebbe essere una buona occasione per prendere un profilo di spessore internazionale, e con caratteristiche tecniche e fisiche da top assoluto per la Serie A.

Permangono i dubbi sul carattere di Aubameyang, vero freno per un’eventuale trattativa. L’ipotesi è intrigante, ma forse i nerazzurri potrebbero preferire strade più sicure. Le risorse da investire sono poche e, pertanto, vanno usate con parsimonia, evitando rischi troppo grandi, pronti a diventare errori in poco tempo.