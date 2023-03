Alexis Sanchez ha lasciato l’Inter la scorsa estate per trasferirsi al Marsiglia. L’attaccante ha parlato del suo passato in nerazzurro in un’intervista all’emittente televisivo cileno TVN.

Sanchez ha avuto parole abbastanza critiche sul suo utilizzo all’Inter e sul tecnico Inzaghi. Ecco le sue dichiarazioni:

INTER – “Ero tranquillo, ma loro non mi hanno dato l’opportunità di dimostrare il mio valore. Mi avrebbero potuto criticare se avessi giocato e l’avessi fatto male. Ero un leone in gabbia, era ingiusto che mi giudicassero senza darmi la possibilità di dimostrare il mio valore”.

INZAGHI – “Una volta dissi a Inzaghi che se non mi avesse fatto giocare contro il Milan, avremmo perso la partita. E accadde proprio così. Non gli ho detto più niente. Mi domando perché Inzaghi non mi fece giocare”.