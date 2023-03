Gds – Sostituto di Skriniar: c’è Demiral, ma occhi anche in Spagna

L’infortunio di Skriniar e tutte le vicende a esso legate stanno rendendo sempre più grigia l’ultima parte di carriera all’Inter dello slovacco. In ogni caso, a fine stagione sarà l’addio con rotta Parigi e i nerazzurri sono a lavoro per sostituirlo in tempi brevissimi.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo del club interista è Merih Demiral. Il difensore turco piace all’Inter da parecchio tempo, tanto che a gennaio si era già provato a portarlo a Milano. Non si trovò l’accordo con l’Atalanta, ma ora la situazione potrebbe cambiare.

La trattativa potrebbe andare a buon fine con la formula del prestito, legata a un riscatto a cifre prestabilite. D’altronde, l’Inter crede molto nel potenziale inespresso di Demiral, che, al contrario, sta convincendo sempre meno i bergamaschi.

In ogni caso, tra i profili attenzionati non va dimenticato Solet del Salisburgo. Ma c’è anche un nome nuovo dalla Spagna: Inigo Martinez dell’Athletic Club, il cui contratto è in scadenza. Il centrale è promesso sposo al Barcellona, ma i problemi con il Fair Play Finanziario dei catalani potrebbero diventare un’occasione per l’Inter.