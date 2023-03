Barella lascia l’Italia e torna a Milano: le sue condizioni

Non è il momento più esaltante della sua avventura all’Inter, ma non c’è molto da discutere: Barella è un giocatore fondamentale per i nerazzurri, pur con tutti i suoi difetti. Per questo motivo, il colpo rimediato a Napoli ha spaventato tutto il mondo interista. Il centrocampo di Inzaghi ha bisogno del suo motorino infaticabile. Ora c’è l’occasione per rifiatare, resettare tutto e ripartire a mille all’ora: Barella non deve farsela sfuggire.