A Romelu Lukaku serviva una grande prestazione. Il gol contro il Porto, che, di fatto, ha permesso all’Inter la qualificazione ai quarti di Champions League era stata solo una scintilla. In Nazionale, Big Rom ha ritrovato la sua migliore versione di sé stesso. Tripletta alla Svezia, come non gli succedeva con da 6 anni con il Belgio.

Un gol nel primo tempo, con una bella girata di testa, e poi due tap-in a porta spalancata nella ripresa, di quelli facili che all’Inter quest’anno non si sono praticamente mai visti. La prima gara di Qualificazioni a Euro 2024 del Belgio è un successo targato Lukaku.

Una prestazione che, inevitabilmente, fa felice anche l’Inter. E chissà che, come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, non possa essere l’inizio di un percorso di risalita per il belga. La prima fiamma di un finale di stagione incandescente, che potrebbe aprire nuovi scenari in vista di una possibile riconferma in nerazzurro.