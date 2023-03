Il retroscena su Skriniar che ha fatto infuriare l’Inter: testa già al PSG

Un vero colpo basso quello di Skriniar, molto più di quanto possa sembrare. Fino a giugno il calciatore è di proprietà dell’Inter, che gli piaccia o meno. Ed è scontato che i medici del club parigino pensino ai propri interessi, non certamente al recupero in tempi brevi del difensore. Ha già preso abbastanza in giro il club in fase di rinnovo, che si faccia anche visitare dai medici del PSG pare francamente fuori luogo. Soprattutto con ancora una stagione da onorare e dei quarti di Champions da giocare.

La testa evidentemente è altrove e il problema alla schiena non è di facile risoluzione già di suo, figuriamoci se si parte col freno a mano tirato per conservarsi. Difficile che recuperi in tempi brevi. E certamente l’impressione è che non ci sia nemmeno la voglia di farlo: l’obbiettivo è palesemente quello di “tenersi in caldo” per la futura squadra, non di fare i salti mortali per l’Inter. Aspettarsi riconoscenza nel calcio è ormai una vera e propria utopia.