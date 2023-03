Correa ai titoli di coda: spunta l’interesse della Premier League

L’avventura del Tucu Correa all’Inter sembra avviata ad un mesto finale. Dopo un avvio folgorante con la doppietta decisiva contro il Verona dello scorso anno, l’argentino è finito in una spirale di infortuni e insicurezze che lo ha reso il fantasma di quello che sarebbe dovuto essere. La pazienza dei tifosi è finita e il giocatore non sembra avere più alcuno stimolo quando scende in campo. L’addio a giugno sembra inevitabile.

Il problema è che l’Inter lo ha pagato oltre 30 milioni solo un anno e mezzo fa e, visto il suo rendimento a dir poco sottotono, una minusvalenza sembra praticamente certa. Tuttavia, come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, c’è speranza perlomeno di “limitare i danni”.

Il giocatore infatti nonostante tutto avrebbe ancora un discreto mercato. L’argentino piacerebbe in Premier League a diversi club di medio livello. Su tutti il West Ham e l’Aston Villa, che vorrebbero rigenerare mentalmente un calciatore ormai spento. Da registrare anche l’interesse del Siviglia e, sempre secondo la Rosea, l’ipotesi di un clamoroso ritorno alla Lazio.