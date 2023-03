Inter, nome nuovo sul mercato: per l’attacco spunta un giovane italiano

Orsolini senza dubbio sarebbe un profilo interessante per l’Inter, visto che uno che dia degli strappi manca enormemente alla squadra. Va detto però che anche le perplessità sono diverse. Orsolini ormai ha 26 anni, non è più giovanissimo, e ancora è discontinuo: dà l’impressione di essere incompiuto. Anche in una realtà come Bologna ha alternato prestazioni clamorose a parentesi molto sottotono e deludenti. Pensare che la cosa non si aggravi con il salto in una grande squadra sembra francamente utopico.

Senza dimenticare poi che Orsolini è sostanzialmente un’ala sinistra che nulla c’entra con il 3-5-2 di Inzaghi. Quindi, a meno che non si sappia già che a giugno oltre all’allenatore si cambierà anche il modulo, seguire un giocatore con caratteristiche simili non sembra avere molto senso. Non è una punta, men che meno l’esterno a tutta fascia.