Inter, un obbiettivo si allontana: pronte offerte folli dalla Premier

Perr Schuurs è senza dubbio uno dei giovani difensori più interessanti della Serie A e non solo. Il centrale granata in questa stagione sta dimostrando di essere di un’altra categoria, attirando su di sé le attenzioni di diverse big. Anche l’Inter è da mesi parecchio interessata al ragazzo. Tuttavia i recenti sviluppi di mercato allontanano la possibilità di una sua permanenza in Serie A: il nostro calcio non può competere con certe offerte monstre.

Stando a TuttoSport infatti diverse big europee, dal portafoglio molto più gonfio rispetto a quelle italiane, avrebbero messo nel mirino il difensore granata. Sulle sue tracce ci sarebbero Manchester United, Tottenham, PSG e soprattutto Liverpool. Addirittura i Reds, su forte spinta di Jurgen Klopp, avrebbero pronta un’offerta da 50 milioni. Decisamente troppi per qualsiasi squadra italiana per un giovane con ancora tanto da dimostrare, non solo per l’Inter.