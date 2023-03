C’è chi esce e chi entra, dall’infermeria. Ad uscire, se tutto va come da programma, dovrebbero essere Bastoni, Gosens e Dimarco. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, filtrano sensazioni positive per i tre acciaccati dell’ultimo periodo e si va verso un recupero per tutti. Nella gara con la Fiorentina, sabato 1 aprile alle ore 18, dovrebbero tornare a disposizione di Inzaghi.

Chi invece rischia di finire – almeno per qualche giorno – ai box è Nicolò Barella, che ha appena abbandonato il ritiro della Nazionale e fatto ritorno a Milano. Come fa sapere la Federazione tramite l’ANSA, “il centrocampista dell’Inter ha stretto i denti per esserci al Maradona, ma non è al meglio e da qui la decisione di tornare a casa dopo il match contro l’Inghilterra“. Nella gara di ieri, tra l’altro, l’ex Cagliari è stato colpito da un pestone di Maguire che ha richiesto l’ingresso dello staff medico azzurro. Ma al momento, comunque, non pare essere nulla di grave. Inzaghi e i tifosi nerazzurri possono allora tirare un sospiro di sollievo. Anche se, ci sono le condizioni di Dzeko a tenere in apprensione l’universo interista. Il centravanti, secondo quanto riporta FcInterNews, sarebbe rimasto in panchina per 90 minuti nella gara tra Bosnia e Islanda per un problema alla schiena: la Nazionale bosniaca, però, vorrebbe portare lo stesso il Cigno di Sarajevo nella trasferta in Slovacchia per poi prendere una decisione definitiva all’ultimo.