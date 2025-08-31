Svelata offerta Inter per il difensore: annuncio ufficiale

Nel corso di quest’ultima finestra di mercato, che si chiuderà ufficialmente domani alle ore 20.00, si è registrato un tentativo concreto da parte dell’Inter di rinforzare il proprio reparto arretrato. La conferma è arrivata nella giornata di ieri con le parole pronunciate dal prossimo avversario dei nerazzurri in conferenza stampa.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic ha infatti rivelato di aver ricevuto una proposta da parte dell’Inter nei confronti di Oumar Solet. Il difensore francese, che è stato per lungo tempo obiettivo dei nerazzurri, non si è però mosso con direzione Milano a causa della cifra proposta e considerata fin troppo bassa.

Queste le parole dell’allenatore tedesco: “Solet non si tocca. Lo voleva l’Inter, ma l’offerta è stata inadeguata; ho parlato con il giocatore che è con noi da gennaio, ha margini di miglioramento e lui sa che se lavorerà sodo, come sta facendo, arriveranno offerte irrinunciabili”.