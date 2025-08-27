Dove vedere Inter-Udinese, diretta tv e streaming del match
Tutte le info per seguire il match
Quando si gioca Inter-Udinese, 2a giornata Serie A
Dopo le grandi impressioni lasciate all’esordio della nuova stagione nel 5-0 rifilato al Torino, l’Inter è pronta a tornare in campo per il secondo appuntamento del campionato, l’ultimo prima della sosta di settembre riservata agli impegni per le Nazionali. Sarà l’Udinese il nuovo avversario dei nerazzurri di Cristian Chivu, reduce dal pareggio casalingo per 1-1 ottenuto lo scorso lunedì contro il Verona.
Il calcio d’inizio di Inter-Udinese, match della seconda giornata del campionato di Serie A 2025/2026, è fissato per domenica 31 agosto alle ore 20:45.
Inter-Udinese, dove vederla: DAZN o Sky?
Inter-Udinese verrà trasmessa domenica 31 agosto alle ore 20:45 in diretta tv su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.
La gara che anche questa volta si disputerà a San Siro, sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.
Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Udinese in diretta insieme a voi!