Probabili formazioni Inter-Udinese: la scelta su Sucic

Dopo gli ottimi segnali trasmessi alla prima giornata contro il Torino, l’Inter si prepara per tornare in campo a San Siro contro l’Udinese (qui le info su dove vedere Inter-Udinese). Rispetto alla prima formazione schierata da Cristian Chivu al debutto in campionato, ci aspettiamo poche modifiche in quello che sarà l’ultimo turno prima della sosta per le Nazionali di settembre.
Con il rientro dalla squalifica, Hakan Calhanoglu andrà a riprendersi il posto davanti alla difesa facendo tornare Barella nella consueta posizione da mezzala. Il dubbio più grande per il tecnico rumeno riguarda proprio il centrocampo, dove Sucic viene dato in vantaggio nel ballottaggio con Mkhitaryan dopo l’incredibile prestazione dello scorso lunedì.
Di seguito le probabili formazioni di Inter-Udinese:
31 Agosto 2025 – 20:45
G. Meazza, San Siro
Inter
3-5-2
Formazione
1 – Sommer 5 – Pavard 15 – Acerbi 95 – Bastoni 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 8 – Sucic 32 – Dimarco 9 – Thuram 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
13 Martinez, 12 Di Gennaro, 31 Bisseck, 6 De Vrij, 42 Palacios, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 22 Mkhitaryan, 17 Diouf, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 94 P. Esposito.
Ballottaggi
Pavard-Bisseck 60-40%, Sucic-Mkhitaryan 60-40%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Taremi
diffidati
Nessuno
Udinese
3-5-2
Formazione
90 – Sava 16 – Palma 31 – Kristensen 28 – Solet 19 – Ehizibue 14 – Atta 8 – Karlström 4 – Lovric 11 – Kamara 9 – Davis 17 – Iker Bravo Kosta Runjaić
Panchina
1 Nunziante, 93 Padelli, 2 Goglichidze, 13 Bertola, 27 Kabasele, 33 Zemura, 77 Rui Modesto, 6 Zarraga, 29 Camara, 32 Ekkelenkamp, 99 Pizarro, 15 Bayo
Ballottaggi
Palma-Bertola 55-45%; Kamara-Zemura 55-45%
Squalificati
Okoye
indisponibili
Alexis Sanchez
diffidati
Nessuno
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Baccini – Colarossi
Quarto Uomo: Zufferli
Var: Marini
AVar: Aureliano