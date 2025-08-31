BLITZ in extremis per un titolare dell’Inter: ECCO l’offerta

Manca ormai poche ore al termine del calciomercato. In casa Inter le operazioni in entrata sembrano ormai essere concluse, mentre in uscita c’è più movimento. Oltre all’addio di Taremi, stanno arrivando in queste ore nuovi tentativi dall’estero per i giocatori nerazzurri.

In Premier League, infatti, dopo il tentativo per Frattesi del Newcastle, sembra esserci ora quello del Tottenham per Benjamin Pavard. Come riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, gli inglesi si sarebbero fatti avanti in queste ore con un’offerta di prestito per il difensore francese.

Queste le sue parole:

“Nelle ultime 24 ore il Tottenham, che sta cercando un difensore centrale, ha fatto una chiamata per Pavard per capire le condizioni dell’operazione. La priorità del Tottenham, dopo aver speso tanto, sarebbe un prestito. Sta ragionando su un prestito, ma al momento per l’Inter dare Pavard in prestito non credo abbia molto senso. In questo momento la teniamo lì come una chiamata esplorativa e non come una trattativa, non come una possibilità concreta. Vediamo cosa succede“.