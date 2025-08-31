Quanto incassa l’Inter dalla cessione di Taremi

Nella giornata di ieri si è finalmente sbloccata la trattativa tra Inter e Olympiacos per la cessione a titolo definitivo di Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano, sbarcato a Milano la scorsa estate a parametro zero, si appresta dunque a salutare dopo una sola stagione disputata al di sotto della aspettative.

Per quanto riguarda le cifre del suo addio, come ribadito da La Gazzetta dello Sport, l’Inter andrà ad incassare 2,5 milioni di euro dalla sua cessione. Considerando il suo ingaggio, per il club nerazzurro si tratta di un risparmio complessivo da oltre 8 milioni di euro.

Taremi ha già dato il suo ok al passaggio all’Olympiacos e nella giornata di oggi è atteso ad Atene per completare il trasferimento in Grecia.