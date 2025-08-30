Il Supercomputer PREVEDE la classifica di Champions League

Mancano ormai pochi giorni all’inizio della nuova edizione della Champions League che per l’Inter ha in programma delle avversarie e un calendario non del tutto semplici. Proprio alla luce della pubblicazione dei calendari di tutte le 36 squadre partecipanti alla competizione europea, sono uscite delle previsioni.

Come sempre in questo caso ad esporsi con le previsioni è il Supercomputer di Opta che, grazie ai calcoli dei suoi algoritmi, ha previsto quelle che sono le prime dieci posizioni della prossima classifica di Champions League. Ovviamente sarà poi il campo a dover dare il verdetto ma questa previsione non sarebbe piacevole per l’Inter.

Secondo i calcoli di Opta infatti l’Inter sarà la prima italiana in classifica ma arriverebbe al nono posto in classifica, ovvero la prima squadra che dovrà disputare i playoff senza accedere direttamente agli ottavi di finale. Come si vede dalla classifica qua sotto, i nerazzurri di Chivu vengono messi subito alle spalle delle grandi corazzate europee.