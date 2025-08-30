Chivu svela il piano per Frattesi: “Può fare QUESTO ruolo”

Uno dei giocatori dell’Inter che in questa stagione spera di poter avere più spazio in campo e minutaggio rispetto alle ultime annate, è certamente Davide Frattesi. Il centrocampista ex Sassuolo dopo tanta panchina con Simone Inzaghi spera di essere più centrale nel nuovo progetto di mister Cristian Chivu.

Proprio di Frattesi, ha parlato l’allenatore rumeno nella conferenza stampa di oggi prima della sfida con l’Udinese. Chivu ha spiegato come veda il suo numero 16 come una sorta di jolly in grado di ricoprire più posizioni e di poterlo schierare anche in posizione più avanzata. Questo il pensiero del tecnico ex Parma:

“Per me Frattesi per caratteristiche è una mezzala di inserimento ma può giocare anche sotto la punta. Quando giocheremo con due uomini sotto una punta potrà giocare lì. Nascendo da mezzala può aiutare anche in fase difensiva, il ruolo di Davide è questo ma per caratteristiche potrà fare bene con impegno per la nostra squadra”.