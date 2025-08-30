Inter-Udinese, la conferenza stampa di Chivu LIVE

Alla vigilia della sfida tra Inter e Udinese, valida per la seconda giornata di Serie A, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu interviene in conferenza stampa per presentare la partita contro i friulani. Di seguito tutte le sue risposte e dichiarazioni alle domande dei giornalisti presenti.

PARTITA – “Sarà fondamentale mantenere l’atteggiamento e la mentalità dall’inizio, poi ci sono ancora delle cose da migliorare”.

CALHANOGLU – “Ha voglia di mettersi in gioco e ci ha sempre fatto vedere cose importanti, è tornato con ambizione e con voglia di mettersi alle spalle la scorsa stagione. Come tutti sa che quello che conta è solo questa stagione, siamo tutti contenti che torni a disposizione dopo la squalifica”.

ESPOSITO – “Lo conosco da quando aveva 13 anni. So quali ambizioni ha e di che pasta è fatto. Ha ancora strada da fare e tutto da dimostrare, è umile e questo gli permette di crescere nella maniera giusta. Quando si alzano le aspettative lui rende al meglio, lo ha fatto vedere in Serie B e poi ancora da ragazzino con noi nelle giovanili dell’Inter. Adesso si gode il suo sogno di stare in prima squadra e anche di essere in Nazionale maggiore dopo aver fatto da sotto età le selezioni giovanili”.

DUE PUNTE – “Ci sono tante possibilità diverse in base a chi affrontiamo e a quali avversari avremo. Vedremo col tempo se giocare con due o più punte”.