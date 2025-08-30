30 Agosto 2025

Taremi-Inter è finita: tutto pronto per l’annuncio

L'attaccante iraniano non ha convinto

Taremi prima di Inter-Lazio

Dopo una lunga estate fatta di interessamenti e contatti con gli agenti, ora sembra essere davvero arrivato il momento dell’addio di Mehdi Taremi all’Inter. Il calciatore iraniano ha ricevuto sondaggi da parte di club brasiliani, turchi, inglesi e olandesi nel corso della sessione di mercato ma alla fine andrà in Grecia.

A differenza di quanto circolato nelle ultime ore, alla fine infatti l’Olympiacos ha raggiunto un accordo con Taremi per il trasferimento ad Atene. Lo riporta il giornalista iraniano, vicino agli agenti del giocatore, Hatam Shiralizadeh e in Italia lo ha confermato anche Orazio Accomando di Sport Mediaset. L’ex Porto libera così le casse dell’Inter del suo pesante ingaggio.

Federico De Milano

