Inter, ecco il calendario della Champions: finale da INCUBO

A poco meno di 48 ore dal sorteggio ufficiale che ha stabilito quali squadre dovrà affrontare l’Inter nella prossima Champions League, questa mattina la UEFA ha reso noto il calendario ufficiale del torneo che i nerazzurri e tutte le altre squadre dovranno affrontare da metà settembre fino alla fine di gennaio con ben 8 gare.

Di seguito l’elenco con le date di tutte le partite dell’Inter di Cristian Chivu che, almeno sulla carta, si trova ad affrontare un inizio di torneo morbido con le sfide contro Ajax, Slavia Praga, Union SG e Kairat ma poi anche con un finale davvero terribile durante il quale dovrà affrontare 4 big come Atletico, Liverpool, Arsenal e Dortmund.

GIORNATA 1

Mercoledì 17 settembre 2025, ore 21:00

Ajax-Inter

GIORNATA 2

Martedì 30 settembre, ore 21:00

Inter-Slavia Praga

GIORNATA 3

Martedì 21 ottobre 2025, ore 21:00

Union SG-Inter

GIORNATA 4

Mercoledì 5 novembre 2025, ore 21:00

Inter-Kairat Almaty

GIORNATA 5

Mercoledì 26 novembre 2025, ore 21:00

Atletico Madrid-Inter

GIORNATA 6

Martedì 9 dicembre 2025, ore 21:00

Inter-Liverpool

GIORNATA 7

Martedì 20 gennaio 2026, ore 21:00

Inter-Arsenal

GIORNATA 8

Mercoledì 28 gennaio 2026, ore 21:00

Borussia Dortmund-Inter