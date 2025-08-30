Romano ANNUNCIA: “Offerta fatta ad Ausilio, cosa manca”

Dopodomani – lunedì 1 settembre – terminerà la sessione estiva di calciomercato e potrebbe essere stata l’ultima in cui il DS Piero Ausilio ha condotto le trattative per l’Inter dopo un rapporto che dura da moltissimi anni. Come noto da ormai diversi giorni, l’Al-Hilal vuole infatti portarlo in Arabia Saudita.

Se Ausilio dovesse accettare la proposta araba, ritroverebbe Simone Inzaghi sulla panchina del club ma è una decisione che deve ancora prendere. Come rivela Fabrizio Romano, assieme al collega Matteo Moretto, su YouTube c’è l’offerta formale dell’Al-Hilal che spinge e a settembre è attesa una risposta. Ecco le sue parole:

“L’Al-Hilal sta spingendo forte per Ausilio, c’è una proposta concreta. Nel mese di settembre capiremo se sarà un sì o un no, il club arabo sta aspettando un segnalo dal DS dell’Inter. Ausilio è legato anche da un rapporto temporale molto lungo con l’Inter e sarà quindi una scelta importante per lui questa da prendere”.