Chivu sorprende: con l’Udinese c’è un debutto in Serie A
Le idee dell'allenatore dell'Inter
Domani sera l’Inter scenderà in campo per la seconda gara ufficiale di questa sua stagione. I nerazzurri giocheranno la seconda partita di fila a San Siro e questa volta – dopo un grandioso successo per 5-0 sul Torino – sfideranno l’Udinese. Per questa sfida contro i friulani, il tecnico Cristian Chivu sta pensando alla formazione.
Per l’Inter saranno ovviamente importanti anche le mosse dalla panchina che l’allenatore rumeno si terrà come jolly da utilizzare a gara in corso. Dopo la squalifica, rientrano infatti per questo match due pedine molto preziose come Hakan Calhanoglu e Francesco Pio Esposito che permetteranno di allungare le scelte.
Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, uno dei giocatori impiegati in questa sfida all’Udinese potrebbe essere proprio Esposito. L’attaccante classe 2005, fresco di prima convocazione con l’Italia, domani potrebbe anche esordire dal primo minuto in Serie A con Chivu che vuole fargli conoscere il pubblico di San Siro.