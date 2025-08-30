30 Agosto 2025

Chivu sorprende: con l’Udinese c’è un debutto in Serie A

Le idee dell'allenatore dell'Inter

Chivu in conferenza prima di Inter-Torino

Domani sera l’Inter scenderà in campo per la seconda gara ufficiale di questa sua stagione. I nerazzurri giocheranno la seconda partita di fila a San Siro e questa volta – dopo un grandioso successo per 5-0 sul Torino – sfideranno l’Udinese. Per questa sfida contro i friulani, il tecnico Cristian Chivu sta pensando alla formazione.

Per l’Inter saranno ovviamente importanti anche le mosse dalla panchina che l’allenatore rumeno si terrà come jolly da utilizzare a gara in corso. Dopo la squalifica, rientrano infatti per questo match due pedine molto preziose come Hakan Calhanoglu e Francesco Pio Esposito che permetteranno di allungare le scelte.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, uno dei giocatori impiegati in questa sfida all’Udinese potrebbe essere proprio Esposito. L’attaccante classe 2005, fresco di prima convocazione con l’Italia, domani potrebbe anche esordire dal primo minuto in Serie A con Chivu che vuole fargli conoscere il pubblico di San Siro.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.