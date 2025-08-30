30 Agosto 2025

Atalanta, l’annuncio di Juric sul futuro di Lookman

Per la seconda giornata di Serie A è previsto oggi anche il match Parma-Atalanta e alla vigilia di questa sfida l’allenatore dei bergamaschi, Ivan Juric, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita della sua squadra ma anche per rispondere, inevitabilmente, ad alcune domande di mercato.

Tra i temi affrontati con i giornalisti c’è stato ovviamente anche quello legato al futuro di Ademola Lookman che, dopo la fuga da Bergamo delle scorse settimane per cercare di firmare con l’Inter, ora si allena da solo ed è escluso dalle partite dell’Atalanta. Juric ha commentato così questa situazione:

“Nel mercato qualcosa possiamo fare in 2-3 giorni, su Lookman difficile indovinare quel che accadrà e se rimarrà”, con queste parole il tecnico atalantino ha risposto a una domanda sul futuro del calciatore nigeriano che è stato a lungo inseguito dall’Inter. Il croato non ha quindi chiuso all’addio del suo numero 11.

