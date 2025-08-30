Di Marzio RIVELA la scelta dell’Inter su Frattesi-Newcastle

Una delle ultime notizie di calciomercato emersa nelle scorse ore è quella relativa al nuovo interessamento del Newcastle per Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro non è ufficialmente in vendita perché Cristian Chivu sta aspettando che recuperi al 100% dal suo infortunio per puntarci con forza in questa nuova stagione.

Tuttavia, di fronte a delle importanti offerte economiche, l’Inter ha sempre tenuto la porta aperta per la cessione di quasi tutti i suoi elementi in rosa. Il Newcastle è fortemente interessato a prendere il numero 16 nerazzurro perché lo reputa un giocatore utile per migliorare il reparto di centrocampo ma c’è una condizione.

Come svelato da Gianluca Di Marzio in diretta su Sky, l’Inter ha messo un punto fermo sul tavolo della trattativa dal quale non si vuole schiodare. Per il club nerazzurro Frattesi è un giocatore importante e per questo accetterebbe una cessione solo se a titolo definitivo o in prestito con obbligo in modo da monetizzare subito ma il Newcastle al momento non ha ancora proposto queste condizioni nell’affare.