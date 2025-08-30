“Potrei anche restare”: Taremi-Olympiacos, c’è la scelta

Il principale caso di mercato che resta ancora da risolvere in casa Inter per questi ultimissimi giorni di trattative è certamente quello relativo a Mehdi Taremi. Da mesi ormai, la punta iraniana rimane in uscita dal club nerazzurro visto che la società e l’allenatore Cristian Chivu hanno scelto di puntare su altri attaccanti più giovani.

La dirigenza nerazzurra ha fretta di piazzare l’ex Porto in un altro club soprattutto per liberarsi del suo pesante ingaggio, specialmente dopo che ha deluso tutte le aspettative che c’erano sul suo conto. Sembra inoltre essere saltata la trattativa con l’Olympiacos ma restano interessamenti di altre squadre, intanto Taremi dal ritiro del suo Iran commenta:

“Io ho un contratto con l’Inter, quindi potrei anche restare. Però dipende da come si evolveranno le cose. Il rapporto tra noi è molto amichevole, abbiamo un’ottima intesa con la società e ci sentiamo anche a distanza per capire quale sia la soluzione migliore per entrambe le parti. Vediamo cosa succederà”.