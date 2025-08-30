Italia, 5 dell’Inter convocati: MEGA sorpresa per Esposito

Questo fine settimana che è da poco iniziato, sarà caratterizzato dalla seconda giornata di Serie A che metterà l’Inter di fronte all’Udinese per la seconda gara consecutiva a San Siro. Subito dopo questo turno, il campionato andrà però già in pausa perché sono previste delle gare delle Nazionali nelle prossime due settimane.

Ovviamente andrà quindi in campo anche l’Italia con il suo nuovo CT Gennaro Gattuso che ha fatto le sue prime convocazioni di sempre. Sono cinque i calciatori dell’Inter che sono stati scelti dall’allenatore ex Milan e Napoli. Ci sono come sempre dei leader del gruppo azzurro come Barella, Bastoni, Dimarco e Frattesi.

In più, però, questa volta è stato convocato anche Francesco Pio Esposito. Si tratta del debutto assoluto in Nazionale maggiore per il giovane centravanti dell’Inter. Per lui sarà certamente un grande banco di prova perché avrà addosso gli occhi di tutto il Paese, vista la necessità di una nuova punta sui cui fare affidamento e Gattuso si fida di lui.