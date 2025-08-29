Zanetti: “Formato Champions ci piace, temo due trasferte”

A margine dei sorteggi della fase campionato della Champions League 2025/26 di ieri pomeriggio a Montecarlo, il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti ha commentato le avversarie toccate ai nerazzurri. L’ex capitano, in particolare, ha svelato di non vedere l’ora di giocare due partite in particolare, entrambe in trasferta per la squadra di Cristian Chivu.

Queste le sue parole sui canali ufficiali dell’Uefa: “Sorteggio per noi equilibrato, con grandi squadre. Questo nuovo formato ci piace, di sicuro ci sono squadre con una grande tradizione in questa competizione e speriamo di fare molto bene. Partite segnate in calendario? Ci sono partite come quella di Madrid con l’Atletico che sarà molto dura, contro il Borussia Dortmund in uno stadio che è sempre molto caldo, ma ci prepareremo al meglio in tutte le partite”.

Sugli obiettivi dell’Inter da raggiungere in questa Champions League, Zanetti ancora una volta non ha posto limiti ad una squadra che negli ultimi anni si è sempre distinta con ottimi risultati sul panorama europeo: “L’ambizione è sempre quella di arrivare fino in fondo, sappiamo che ripeterci sarà difficile, ma cercheremo di fare una grande stagione”.