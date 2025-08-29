Bianconeri su Frattesi: tentativo last minute da 40 milioni

Potrebbe essere un’offerta in arrivo nelle prossime ore a sconvolgere i piani dell’Inter sul mercato. Questa mattina, infatti, negli uffici di Viale della Liberazione si è registrato un tentativo last minute nei confronti di Davide Frattesi. Il club nerazzurro ha ricevuto una nuova richiesta di informazioni sulla base di un’operazione non inferiore a 40 milioni di euro.

Come riportato da Sky Sport, nelle scorse ore è stato il Newcastle a tornare prepotentemente su Davide Frattesi. In attesa di un’offerta ufficiale, il club inglese ha proposto un prestito con obbligo di riscatto, ma a condizioni non così scontate da raggiungere. Per questa ragione, l’Inter ha subito espresso il proprio parere negativo sulla formula, ribadendo che il costo del cartellino si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

Per ottenere il via libera dai nerazzurri, dunque, il Newcastle dovrà rivedere le condizioni dell’obbligo di riscatto, le quali dovranno essere semplici da raggiungere per dare la certezza all‘Inter che venga esercitata l’opzione tra un anno. Il tempo stringe a pochi giorni dalla chiusura del mercato e servirà un rilancio in tempi brevi per dare eventualmente l’occasione alla squadra di Chivu di tornare sul mercato.