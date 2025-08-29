Tuttosport: “La scelta dell’Inter sul nuovo difensore”

Potrebbe essere stato Andy Diouf l’ultimo colpo in entrata dell’Inter sul mercato. Il club nerazzurro, contrariamente a chi si aspettava un finale da fuochi d’artificio, potrebbe aver già deciso di porre fine ai trasferimenti e concentrarsi esclusivamente sulle ultime uscite da definire, tra cui quella di Mehdi Taremi.

Come ribadito questa mattina da Tuttosport, la scelta è stata condivisa nelle scorse ore da Marotta, Ausilio e Baccin insieme a Chivu. Questo perché, nella ricerca di un nuovo difensore, non è stato individuato in questi ultimi giorni un calciatore che mettesse d’accordo tutti. Da qui la decisione di “rinviare l’investimento per un giovane difensore a gennaio o all’estate prossima se nei prossimi quattro mesi non verrà individuato il profilo ideale”.

Salvo sorprese inattese, vedi la cessione ormai improbabile di Benjamin Pavard, il reparto arretrato dell‘Inter non subirà altre modifiche. Potrebbe dunque essere Tomas Palacios a completare il parco difensori, dopo aver detto no al trasferimento al Santos.