Mourinho SHOCK: l’esonero diventa ufficiale

Ancora un’esperienza negativa in panchina per José Mourinho, esonerato ufficialmente questa mattina come allenatore del Fenerbahce. Decisiva per il suo addio è stata l’eliminazione della formazione turca nei preliminari di Champions League dopo la sconfitta per 1-0 nella gara di ritorno contro il Benfica.

Continua dunque il periodo complicato dello Special One in panchina, al terzo esonero consecutivo dopo Tottenham e Roma. Questo il comunicato del Fenerbahce: “Ci siamo separati da José Mourinho, allenatore della nostra squadra di calcio professionistica A dalla stagione 2024-2025. Lo ringraziamo per l’impegno profuso per la nostra squadra e gli auguriamo successo nella sua futura carriera.”