“Taremi ha lasciato l’Italia”: ADDIO Inter imminente

Sono ore cruciali per quanto riguarda il futuro di Mehdi Taremi in casa Inter. Il club nerazzurro nella giornata di ieri ha accettato la proposta formulata dall’Olympiacos per la cessione a titolo definitivo dell’attaccante iraniano. Oltre ad un indennizzo sul cartellino che un anno fa venne acquisito gratuitamente, la società interista andrebbe a liberarsi di un ingaggio pesante da 3 milioni netti a stagione.

L’ex Porto, come spiegato nella serata di ieri, si è preso una giornata di tempo prima di dare una risposta al club greco, con il quale avrebbe la possibilità di disputare la prossima Champions League. Nel frattempo, come scritto dal Corriere dello Sport, Taremi ha già lasciato l’Italia per rispondere in anticipo alla chiamata della Nazionale Iraniana e preparare gli impegni in programma nella sosta di settembre.