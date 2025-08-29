Sucic mette la freccia: Chivu pensa al bis con l’Udinese

La prima impressionante prova di Petar Sucic ha San Siro ha stregato davvero tutti, Cristian Chivu compreso. Se le qualità del centrocampista croato erano assai note, non era per niente scontato che davanti all’atmosfera da brividi del Meazza il classe 2003 potesse rendere con tale serenità e personalità in mezzo ai nuovi compagni.

Per questa ragione, stando a quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, non è escluso che Sucic possa fare il bis e partire da titolare anche contro l’Udinese. A pagarne le conseguenze non sarà certamente Calhanoglu che al rientro dalla squalifica tornerà regolarmente in campo davanti alla difesa. Ballottaggio aperto invece con Mkhitaryan, a rischio esclusione dal primo minuto per fare spazio al croato.

Come segnalato dalla rosea, con Sucic dal primo minuto l’Inter andrebbe a guadagnare anche “sotto l’aspetto del dinamismo: il croato è stato il centrocampista che ha corso più di tutti al debutto e lo stesso Chivu si è detto sorpreso dalla sua voglia di mordere gli avversari”. Una bella sorpresa di fine estate per tutti i tifosi nerazzurri ed una risposta a chi ha criticato gli innesti di quest’ultimo mercato dell’Inter.