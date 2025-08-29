Pasticcio Calhanoglu in Turchia: interviene l’Inter

Al termine dei sorteggi che hanno decretato gli otto avversari dell‘Inter nella fase campionato della nuova Champions League, Beppe Marotta si è fermato in zona stampa per rispondere alle domande delle varie emittenti. Tra queste, anche la televisione turca TRT Sport ha avuto la possibilità di intervistare il presidente del club nerazzurro e discutere di mercato.

Ad una domanda su Calhanoglu, Marotta ha risposto credendo si stesse parlando di Taremi e generando grande stupore generale: “La situazione è che lui che deve decidere cosa fare. Siamo in attesa della sua decisione”. In realtà, come spiegato ufficialmente dall’Inter, il presidente nerazzurro si riferiva proprio al centravanti iraniano – che in queste ore dovrà decidere se accettare o meno l’offerta dell’Olympiacos – e non al centrocampista turco.

Questa la precisazione del club: “Il giocatore al quale si riferisce il presidente Marotta nell’intervista alla tv turca non è Hakan Calhanoglu ma Mehdi Taremi Il presidente ha capito che la domanda si riferisse all’attaccante iraniano Anche la tv turca ora correggerà l’intervista Il presidente ha chiarito ora alla tv turca ora che Calhanoglu è un giocatore importante, presente e futuro dell’Inter”.