Marotta: “Mercato? Ecco cosa penso di questo organico”

Intervenuto da Montecarlo a margine dei sorteggi di Champions League che hanno decretato il cammino dell’Inter nei prossimi mesi in Europa, il presidente Beppe Marotta ha commentato le otto avversarie pescate dai nerazzurri e non solo.

Il numero uno del club ha esordito con orgoglio ai microfoni di Sky Sport per il cammino della passata stagione, nonostante l’amaro epilogo: “A livello statistico, dal 2018 siamo la squadra che ha rappresentato maggiormente l’Italia e lo dico con orgoglio, lo facciamo sempre con l’obiettivo di fare bene. Chivu? E’ la prima esperienza come allenatore, ma ha vinto questa competizione, ha esperienza e sa come affrontare le avversarie. Questa nuova formula è difficile, l’importante è che l’aspetto psicologico e fisico sia sempre perfetto”.

Sul mercato, queste sono state le considerazioni del presidente a pochi giorni dalla chiusura: “Usare gli incassi Champions di San Siro per il mercato? Non credo che ci faremo condizionare da questo, il nostro mercato l’abbiamo fatto con un modello diverso rispetto al passato. Abbiamo investito in cinque giovani, quattro comprati e uno arrivato dal settore giovanile. E’ un nuovo modello in sintonia con le linee guida della proprietà e del club. Abbiamo un allenatore all’esordio, ma pieno di esperienza. L’organico è disposizione per adesso è in sintonia con le nostre ambizioni. Liverpool e Arsenal a San Siro? Come appassionato sono contento, ma il livello di difficoltà è molto alto. Sono fiducioso, giocando in casa avremo il supporto dei nostri splendidi tifosi, ce la giocheremo. L’importante è arrivare contro questi avversari in condizioni psicofisiche perfette”.

Infine, Marotta si è detto sicuramente sollevato per aver evitato la trasferta più insidiosa di questa Champions League: “Aver evitato la trasferta di Kairat? Ho visto che è toccato al Real Madrid, siamo contenti di affrontarli in casa, questo sì”.