Sky: “Inter, accordo raggiunto per la cessione di Taremi”

Svolta improvvisa sul futuro di Mehdi Taremi, ormai fuori dal progetto sportivo dell’Inter per la nuova stagione. L’attaccante iraniano, dopo i vari sondaggi ricevuti soprattutto dalla Premier League, ha attirato nelle ultime ore in particolare l’interesse dell’Olympiacos.

La formazione greca, che l’Inter ha affrontato poche settimane fa nell’ultima amichevole del suo pre-campionato, secondo Sky Sport ha già raggiunto l’intesa totale con i nerazzurri per il trasferimento del centravanti ex Porto a titolo definitivo. Questo l’annuncio: “Accordo raggiunto tra l’Inter e l’Olympiacos per Mehdi Taremi”.

L’unico ostacolo ancora da superare, però, riguarda la volontà dello stesso Taremi. L’attaccante dell’Inter si è infatti preso 24 ore di tempo prima di comunicare una decisione sul suo futuro. Sullo sfondo rimangono invece Panathinaikos e Werder Brema.