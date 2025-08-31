31 Agosto 2025

Assalto in EXTREMIS per Lookman: la risposta dell’Atalanta

Estate molto turbolenta per Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano è stato per diverse settimane un obiettivo primario dell’Inter, che non ha mai trovato un’apertura da parte dell’Atalanta dopo la prima offerta rifiutata dagli orobici.

Il mercato dei nerazzurri ha preso altre direzioni e il futuro di Lookman, a poco più di 24 ore dalla chiusura del calciomercato, è ancora tutto da decidere. Secondo il giornalista David Ornstein di The Athletic, in queste ore ci starebbe provando il Bayern Monaco in extremis.

I bavaresi sarebbero pronti a un’offerta di prestito con diritto di riscatto. La risposta dell’Atalanta, riportata da Fabrizio Romano, sarebbe un secco no a questa opzione: Lookman può dire addio solo con un trasferimento definitivo o con un prestito con obbligo di riscatto garantito.

