31 Agosto 2025

UFFICIALE – Taremi all’Olympiacos: l’annuncio del giocatore

Il video

Mehdi Taremi

Dopo un’estate vissuta con la consapevolezza di dover dire addio all’Inter e senza mai essere a disposizione di Chivu, alla fine è arrivata la cessione di Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell’Olympiacos.

Il trasferimento è stato ufficializzato con un video sui social del club greco, nel quale è proprio Taremi a confermare il passaggio all’Olympiacos. Per l’Inter si tratta di una cessione che permetterà aumentare ancora gli incassi e di risparmiare sul monte ingaggi.

Questo il video:

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Enrico Traini

Enrico Traini scrive su Passione Inter dal 2022. Laureato in Lettere Moderne e Semiotica, scrive di sport da quasi 10 anni, con diverse esperienze su varie testate online. Appassionato di calcio e dei suoi aspetti tattici, tifa Inter fin da piccolissimo, quando girava in casa con la maglia di Ronaldo Il Fenomeno.