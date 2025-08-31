Inter-Udinese, formazioni UFFICIALI: cambio a sorpresa

Tutto pronto allo Stadio San Siro di Milano per Inter-Udinese, 2a giornata del campionato di Serie A 2025/2026 dei nerazzurri. Dopo l’esordio con goleada contro il Torino, arriva un altro match casalingo, prima della sosta per le nazionali. Di seguito le formazioni ufficiali della gara in programma domenica 31 agosto alle 20.45.
Chivu sceglie ancora la via del 3-5-2, con due cambiamenti rispetto alla formazione titolare contro il Torino: torna Calhanoglu dalla squalifica, con Sucic ancora titolare, ma al posto di Mkhitaryan; mentre Bisseck prende il posto di Pavard in difesa. In attacco, confermata la coppia Thuram-Lautaro Martinez.
Di seguito le formazioni ufficiali, gara che potrai seguire in diretta insieme a noi anche tramite la cronaca live di Inter-Udinese.
31 Agosto 2025 – 20:45
G. Meazza, San Siro
Inter
3-5-2
Formazione
1 – Sommer 31 – Bisseck 15 – Acerbi 95 – Bastoni 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 8 – Sucic 32 – Dimarco 9 – Thuram 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 5 Pavard, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 42 Palacios, 94 Esposito
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Taremi
diffidati
Nessuno
Udinese
3-5-2
Formazione
90 – Sava 31 – Bertola 31 – Kristensen 28 – Solet 19 – Ehizibue 14 – Atta 8 – Karlström 24 – Piotrowski 33 – Zemura 9 – Davis 15 – Bayo Kosta Runjaić
Panchina
1 Nunziante, 41 Venuti, 2 Goglichidze, 4 Lovric, 6 Zarraga, 11 Kamara, 17 Bravo, 18 Buksa, 27 Kabasele, 29 Camara, 32 Ekkelenkamp, 38 Miller, 77 Modesto
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Okoye
indisponibili
Alexis Sanchez
diffidati
Nessuno
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Baccini – Colarossi
Quarto Uomo: Zufferli
Var: Marini
AVar: Aureliano