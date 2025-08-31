La CRONACA in diretta di Inter-Udinese: segui la partita live

Il 31 agosto 2025 è in programma Inter-Udinese, 2a giornata del campionato di Serie A 2025/2026 della squadra di Chivu. Allo Stadio San Siro, i nerazzurri vogliono confermare la grande prestazione di lunedì scorso, all’esordio contro il Torino.

A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com sarà disponibile la cronaca live minuto per minuto e le pagelle Inter-Udinese. Segui la partita in diretta e con noi!

Cronaca live Inter-Udinese: segui la 2a giornata Serie A

8 | Ci riprova l’Udinese con Bayo da fuori area sul primo palo, di poco fuori

7′ | Dumfries su ripartenza tenta il cambio di gioco per Dimarco: buona l’intenzione, meno la riuscita

4′ | Rimessa lunga per Bastoni che trova Dimarco, tenta d’esterno sinistro ma il pallone vola alto sopra la traversa

3′ | Prima occasione per l’Udinese con Piotrowski che tenta il tiro, facile per Sommer

1′ | FISCHIA L’ARBITRO, INIZIA LA PARTITA!

1° TEMPO

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Le formazioni ufficiali di Inter-Udinese

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 5 Pavard, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 42 Palacios, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

UDINESE (3-5-2): 90 Sava; 13 Bertola, 31 Kristensen, 28 Solet; 19 Ehizibue, 14 Atta, 8 Karlstrom, 24 Piotrowski, 33 Zemura; 15 Bayo, 9 Davis.

A disposizione: 1 Nunziante, 41 Venuti, 2 Goglichidze, 4 Lovric, 6 Zarraga, 11 Kamara, 17 Bravo, 18 Buksa, 27 Kabasele, 29 Camara, 32 Ekkelenkamp, 38 Miller, 77 Modesto

Allenatore: Kosta Runjaić.

Arbitro: Matteo Marchetti (sez. Ostia Lido)

Assistenti: Baccini – Colarossi

Quarto ufficiale: Zufferli

VAR: Marini

Assistente VAR: Aureliano

Squalificati

Inter: – Udinese: Okoye

Diffidati

Inter: – Udinese: –