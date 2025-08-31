Pagelle live Inter-Udinese: voti e giudizi
Dopo il successo contro il Torino, gli uomini di Chivu tornano di nuovo a San Siro per Inter-Udinese. Nella 2a giornata del campionato di Serie A, i nerazzurri sono chiamati a confermare l’ottima prestazione vista all’esordio, per chiudere a punteggio pieno prima della sosta per le nazionali.
Di seugito le pagelle in diretta di Passione Inter.
Pagelle Inter-Udinese: migliori e peggiori in campo
SOMMER 6
BISSECK 6
ACERBI 6
BASTONI 6
DUMFRIES 6
BARELLA 6
CALHANOGLU 6
SUCIC 6
DIMARCO 6
THURAM 6
LAUTARO MARTINEZ 6
CHIVU 6
Inter-Udinese, il tabellino
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.
A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 5 Pavard, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 42 Palacios, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
UDINESE (3-5-2): 90 Sava; 13 Bertola, 31 Kristensen, 28 Solet; 19 Ehizibue, 14 Atta, 8 Karlstrom, 24 Piotrowski, 33 Zemura; 15 Bayo, 9 Davis.
A disposizione: 1 Nunziante, 41 Venuti, 2 Goglichidze, 4 Lovric, 6 Zarraga, 11 Kamara, 17 Bravo, 18 Buksa, 27 Kabasele, 29 Camara, 32 Ekkelenkamp, 38 Miller, 77 Modesto.
Allenatore: Kosta Runjaić.
Arbitro: Matteo Marchetti