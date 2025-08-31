CAOS Var in Inter-Udinese: cosa è successo

Primo tempo complicato per l’Inter contro l’Udinese, nella 2a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Gli uomini di Chivu sono passati in vantaggio in avvio con Dumfries, che ha però poi causato il rigore dal quale è scaturito il pareggio, prima del 2-1 friulano.

Proprio l’episodio del rigore è finito al centro di un piccolo caso. Il fallo di mano del difensore dell’Inter, infatti, è stato sanzionato solo dopo revisione al VAR da parte dell’arbitro Marchetti. Tuttavia, al momento della comunicazione della decisione a tutto lo stadio, l’audio del microfono del direttore di gara non ha funzionato.

Il motivo? Un problema legato a un problema tecnico nella sala VAR di Lissone, che avrebbe dovuto mandare l’audio. La comunicazione, invece, non sembra essere stata avviata e, pertanto, la spiegazione di Marchetti non è stata diffusa allo stadio.

La comunicazione della decisione dell’arbitro dopo una revisione al VAR è una novità introdotta dall’AIA proprio a partire da questa stagione.